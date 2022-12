Utrechtse jeugdtrainer van Jurriën Timber: 'Met zijn kwaliteiten moet je tegen Messi'

Hoewel Jurriën en Quinten nog niet aan de beurt waren om te komen voetballen bij DVSU, voelde Lenders dat hij dit jonge talent niet kon laten gaan. "Ik ben toen naar onze hoofdtrainer Hans Ultee gegaan en gevraagd: wat gaan we doen met deze jongens? We hebben toen tegen de regels in tegen elkaar gezegd: we geven ze even wat voorrang. En zo zijn ze dus bij onze club terechtgekomen."