In de winkel is elke broek te kort, dus begint Annerieke (1,85) haar eigen kledingmerk

Utrecht - In een kledingwinkel kijkt de Utrechtse Annerieke altijd eerst even naar de zoom aan de onderkant van de broekspijp. Ze let ook op de kleur en het model van de broek maar ze hoopt vooral dat de zoom breed genoeg is zodat de kledingmaker hem kan uitleggen en de broek zo iets langer kan maken. Want met haar 1,85 meter past kleding uit de winkel bijna nooit. Daarom besloot ze zelf kleding te ontwerpen.