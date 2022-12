CDA stelt Kamervragen over verhuizing St. Antonius Ziekenhuis: 'alle zorg op één plek onverstandig'

Volgens haar wordt steeds meer zorg geconcentreerd en is dat goed te begrijpen voor complexe zorg waarbij ingrepen maar een paar keer per jaar worden gedaan: "Maar zo'n 90 procent van de zorg is 'gewone' zorg. Ik vind het belangrijk dat zorg beschikbaar, betaalbaar maar ook - met name in de regio - bereikbaar is. En ik zie dat mensen steeds verder moeten reizen voor basiszorg", legt Van den Berg uit.