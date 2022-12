Pas op voor dichte mist en gladheid: code geel in heel Nederland

De gladheid heeft in de provincie ook al tot problemen geleid. Zo waren er een paar meldingen van blikschade en raakte op de Oostkanaaldijk in Loenen aan de Vecht een strooiwagen van de weg. Op een foto is te zien dat het voertuig van het talud is gereden en bijna in de sloot is beland. Een ooggetuige meldt dat de twee inzittenden geen kant op konden. Uiteindelijk sleepte brandweerlieden de strooiwagen weer de weg op.