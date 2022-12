Honderden liters drugsafval gedumpt in bos Lage Vuursche

Lage Vuursche - In de omgeving van de Zwarteweg in Lage Vuursche is gisteravond een grote hoeveelheid drugsafval gedumpt. Dat bevestigt de politie. Volgens omwonenden was er gisteravond een penetrante geur te ruiken die ook de woningen in het bos binnendrong. Daarna werd de politie gealarmeerd.