Olifant in het Pandhof, kindje Jezus onder de Dom: een Napolitaanse kerststal in een Utrechts jasje

Wat vinden Carlo en Sergio daar eigenlijk van? Sergio: "Dat is een hele delicate vraag, we hebben hier wel discussies over met het museum. In onze traditie maken we natuurlijk Napolitaanse gebouwen, jullie stad is perfect, ik vind hem echt heel mooi. Toen we hier over spraken was het uitgangspunt: wij creëer iets uit Napels, jullie vroegen wat uit Utrecht toe. Wij hebben een herberg jullie hebben dit, dus we maken hier de herbergscène. Natuurlijk is de geboortescène met de heilige familie eigenlijk niet in een gebouw als dit. In Napels hebben we twee oplossingen: de grot en de tempel."