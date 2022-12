Natuurlijk Zoëy: deze ammoniakminnaars zien we nu in heel Nederland

Onder invloed van het milieu zijn er soorten die verdwijnen maar er komen ook nieuwe soorten bij. "Aan het groot dooiermos kun je aflezen hoeveel ammoniak er in de lucht zit. Het is een sterke ammoniak-indicator. Het hangt dan ook wel van de boomsoort af welke conclusies je precies kunt trekken want het dooiermos groeit niet op elke boomsoort even goed", vertelt Kok. "Op de bomenrij in Leusden zit nu veel groen boomschildmos, een warmte minnende soort die rond 1990 pas zijn intrede deed en nu overal in Nederland voorkomt. Op de Stompert bij Soest, een militair oefenterrein en natuurgebied, groeit veel ammoniakschotelkorst, een soort die ik zelf in de jaren 90 nog nieuw gevonden en nieuw voor de wetenschap beschreven heb. Nu groeit hij zelfs in mijn tuin! Hij behoort tot de groep schotelkorsten en binnen die groep is hij degene die ammoniak minnend is."