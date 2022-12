Dorpshuis Harmelen zoekt alles over de treinramp: bidprentjes, kranten én verhalen

De tentoonstelling stond eerder al in het Spoorwegmuseum in Utrecht, maar in het Dorpshuis waren ze er snel van overtuigd dat de expositie ook echt naar Harmelen moest komen. Niet iedereen heeft het immers gezien in Utrecht en inmiddels groeien er generaties in het dorp op die nauwelijks weet hebben van de ramp. "Het is al best wel een aantal jaren geleden. En op deze manier willen we toch dit belangrijke historische moment voor Harmelen weer bekendmaken."