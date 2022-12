Als schurft je huis binnendringt, is het tijd voor rigoureuze maatregelen: 'Alles zat in plastic zakken'

De GGD adviseert – naast medicatie – was- en luchtvoorschriften. "Maar we zien wel vaker dat mensen die zo langdurig scabiës hebben ten einde raad zijn, en bijvoorbeeld banken inpakken met plastic. We weten nog niet goed wat de rol van de bank is in de overdracht. Wat wel duidelijk is: de grootste mate van overdracht is dragen van kleding en in elkaars bed slapen."

Als schurft eenmaal in huis is, kan de wasmachine dus op volle toeren draaien. Maar ook moet iedereen smeren met een zalf. "Het is vooral een kwestie van samen een plan maken met je huisgenoten. Het insmeren van het lichaam is complex. Het moet van top tot teen – ook onder de voetzolen. En iedereen in huis moet smeren. Gelijktijdig, want anders kan het weer terugkomen."