Paarse Vrijdag toont solidariteit met LHBTIQ+: 'We zijn er nog niet'

Hannah zelf is onder andere uitgedost met een paarse trui en regenboogdiadeem. Ze is dan ook de voorzitter van de Gender and Sexuality Alliance (GSA), een organisatie die opkomt voor de LHBTIQ+ leerlingen op school en hen een veilige plek biedt. Paarse vrijdag wordt door GSA georganiseerd. Wat doet GSA nog meer? Leerling Mika, ook onderdeel van de organisatie "Wij zorgen dat iedereen weet dat wij queer mensen er zijn, en we willen dat mensen ons accepteren. En we regelen al deze dingen voor meer bekendheid." Mika gaat samen met een vriendin ook de klassen rond. "Dan vertellen we wat we doen, over Paarse Vrijdag en wat we nog meer willen doen dit jaar."