Hoe zeg je dank je wel voor een nieuwe nier? 'Enige wat ik kan doen is mijn leven goed leven'

Rond zijn 18e merkte Mart dat hij af en toe wat hoofdpijn had. Dat verbaasde hem niet zo: hij studeerde in Groningen en had "de bijbehorende leefstijl": vaak in de kroeg en weinig gezond eten. "Op een gegeven moment merkte ik dat ik de ondertiteling op tv niet goed kon lezen. Toen ik naar de opticien ging, schrok hij: hij zag veel schade in mijn oog en stuurde me direct door naar het ziekenhuis."

De artsen vreesden dat hij ter plekke een infarct zou oplopen, hij moest direct blijven. Zijn nierfunctie bleek ernstig verminderd. "Je nieren zuiveren je bloed van afvalstoffen, die je uiteindelijk weer uitplast. Als je nieren niet goed werken, vergiftigt je bloed langzaam. Het kan heel lang duren, maar uiteindelijk vallen andere systemen in je lichaam ook uit."

Een periode van dialyse volgde: drie keer per week moest hij vier uur aan het dialyse-apparaat. "Een hele aanslag op je leven, ik moest tijdelijk stoppen met mijn studie. En je kunt ook niet je hele leven dialyseren. Je hebt risico op infecties en moet er medicijnen bij slikken die ook allerlei bijwerkingen met zich meebrengen. Vroeg of laat moest er dus een nieuwe nier komen."