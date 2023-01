Wen er maar aan, de meeuw blijft hier

De liefde voor deze vogels is groot bij Roland –Jan. Hij spreekt over ‘zijn meeuwen': “Er is een meeuw die elke dag vanaf Zeeland naar Lage Weide in Utrecht vliegt, hij broedt op Neeltje Jans, het is een kleine mantelmeeuw en hij is nu naar Afrika en in het voorjaar zie ik hem weer hier.” De fascinatie voor meeuwen is al vroeg begonnen bij Roland-Jan: “Toen ik een jaar of 12 was vond ik in Harlingen een meeuw met een ring en die bleek 14 jaar ervoor in Hilversum te zijn geringd. Later ben ik met een telescoop meer ringen gaan aflezen. Blijkt dat die beestjes behoorlijk autistisch zijn. Ze vliegen continu naar dezelfde plek terug als ze het daar goed hebben. Ze worden met gemak wel 25 jaar oud!”