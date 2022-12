Blijft de beruchte Biltse bussluis auto's slopen? 'We gaan extra borden plaatsen'

De bussluis is onderdeel van een groter plan om verkeersproblemen, zoals sluipverkeer, in De Bilt aan te pakken. Dat plan wordt op dit moment geëvalueerd. Gekeken wordt of het plan doet wat het zou moeten doen en of iedereen in de wijk er tevreden over is. Half januari is de gemeente klaar met het evalueren van dat zogenoemde Verkeerscirculatieplan. Maar op die resultaten wil de gemeente wat betreft de bussluis dus niet meer wachten.