Tijdelijk geen poliovaccin uit Bilthoven na incidenten

Het virus kwam al vaker in het riool terecht, tot frustratie van Biltse raadsleden. Volgens de omgevingsdienst is er sprake van een patroon van incidenten met het poliovirus de afgelopen vijf jaar. De dienst zegt in een verklaring dat het "op dit moment onvoldoende duidelijk is of de bedrijfsvoering en de veiligheid op orde is", meldt de NOS . De omgevingsdienst heeft de farmaceut daarom gevraagd alle activiteiten met het poliovirus per direct stil te leggen.