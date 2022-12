ME in Utrecht grijpt in na WK-zege Marokko: meerdere aanhoudingen, 2 agenten gewond

Na eerdere wedstrijden van het Marokkaanse elftal braken zowel in Utrecht als Amersfoort rellen uit, en werd er geweld gepleegd tegen agenten. Op 6 december was het onrustig toen Marokko won van Spanje. Direct na de laatste winnende penalty van Achraf Hakimi stroomden de Kanaalstraat in Utrecht en de rotonde bij De Stier in Amersfoort vol met fans. Uiteindelijk moest de politie in Utrecht ingrijpen om de rust te herstellen. "Wat begon met feestelijkheden, is helaas geëindigd in een oploop waarbij onder meer geweld werd gebruikt tegen agenten. Dit is onacceptabel", liet burgemeester Dijksma toen weten.