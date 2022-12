Nieuwe dienstregeling gaat in, tienminutentrein keert terug

Ook het busvervoer in de regio verandert. In De Ronde Venen is er een snellere verbinding met Amsterdam Bijlmer, Breukelen, Abcoude en Uithoorn. Omdat het ziekenhuis in Blaricum sluit, rijdt de buurtbus niet meer tussen Eemnes en Blaricum. In plaats daarvan is er een verbinding tussen Soest en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.