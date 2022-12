Roeien op het Merwedekanaal kan ook als je blind bent: 'Het heeft iets meditatiefs'

De Bak is een letterlijk een enorme bak, midden in de loods, die gevuld is met water. In het midden zitten roeistoeltjes, en zo kan je droog oefenen in de opslagloods. De snijdende kou is er een stuk minder erg. Na de warm-up gaat het gezelschap het echte water op. Hans gaat in een tweemansboot, de dames in een viermansboot. Daan legt uit dat elke blinde begeleid wordt door een roeimaatje. Daarnaast gaat er nog een stuurman of -vrouw mee. En langs de oever fietst een coach mee om aanwijzingen te geven.