Coach niet-genomineerde Femke Bol haalt uit naar NOC*NSF: 'Sportgala is een farce!'

Meuwly richt zijn boosheid op NOC*NSF. "Het is waar dat Nederland een sportland is. Desalniettemin en ondanks het feit dat sommige kleine sporten populair zijn in dit land, moeten jullie wel het belang ervan op mondiaal niveau onderscheiden", schrijft de coach op Twitter. "Sorry, maar de shortlist voor de nominaties voor het Sportgala is een farce! Bij schaatsen deden 27 landen mee aan de laatste Olympische Spelen, bij atletiek meer dan 200!"