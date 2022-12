Improvisatietheater voor mensen met kanker: ‘Al je zorgen aan de kant schuiven’

Heleen Takkebos speelt al zo'n zes jaar bij Ithaka. Ze heeft jaren geleden borstkanker gehad. "Toen ik over Ithaka hoorde dacht ik: dat is een club waarvan iedereen weet wat het is om het te hebben of het gehad te hebben. Of dat de partner het gehad heeft, en dat heb ik nog nooit zo meegemaakt." Ze beschrijft de vereniging als een veilige haven. "Met kanker is het toch zo, als je wat voelt, dat je toch weer ongerust wordt. Het is nooit helemaal weg. Daarom dacht ik, Ithaka is ook iets voor mij. Ik voelde me gelijk op mijn gemak bij de groep."