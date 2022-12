28 jaar stateloos en dan pas je eerste paspoort: Ahmad Mallah verwerkt zijn verhalen in zijn kunst

Zoals het gedicht dat 'gelukzoeker' heet. "Ik heb het geschreven toen ik net in Nederland was. Ik moest van mezelf heel snel de taal leren en toen ben ik gedichten gaan schrijven. Mijn werk zijn allemaal emoties die ik voel, en op dat moment had ik zo’n gevoel over Ter Apel en wat daar gebeurde, want daar heb ik ook gezeten. Het was een intense periode voor mij om het nieuws te volgen en toen heb ik dit gedicht gemaakt. Ik vind gelukzoeker een mooi woord, we zijn allemaal gelukzoekers, het is stom dat het door bepaalde mensen een negatief woord is geworden, dat het gezegd wordt over vluchtelingen. "