Kruis van Domtoren gerestaureerd door jongste telg van Utrechtse kunstsmedenfamilie

Zo was het de overgrootvader van Wout die het kruis in 1910 smeedde. Dat Wout datzelfde kruis nu mag restaureren maakt hem trots, maar hij is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. Dat is te zien in het zevende deel over de documentaire die RTV Utrecht over de restauratie van de toren maakte.