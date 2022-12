Trainen voor de Sylvestercross in Soest: 'Ik kon wel wat tips gebruiken'

Veertigste Sylvestercross Soest

De Sylvestercross is een jaarlijkse veldloop op oudejaarsdag. De deelnemers - recreanten en wedstrijdlopers - doorkruisen de Lange Duinen in Soest en lopen over onverharde bospaden. Sinds 2017 wordt de cross voorafgegaan door de Sylvester by night, een avondronde over een sfeervol verlicht parcours. De eerste Sylvestercross was in 1981. De edities van 2020 en 2021 zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen en daarom wordt dit de veertigste keer dat het populaire sportevenement wordt gehouden.

Volgens de organisatie zijn er tot nu toe meer inschrijvingen dan er de laatste keer in 2019 deelnemers aan de start verschenen. En het aanmelden gaat nog door tot op de dag zelf. Voor de Sylvestercross hebben zich inmiddels ruim 2200 deelnemers gemeld. Ook de Sylvester by night is met zo'n 520 inschrijvingen nu al populairder dan de vorige keer.

Op het wedstrijdparcours is Nederlands kampioen halve marathon Maureen Koster een absolute blikvanger. Ze komt de titel verdedigen die ze in 2019 in de wacht sleepte. Andere prominenten zijn Sahra Lahti, Jip Vastenburg, Andrea Deelstra, Marcella Herzog en Sofie van Accom. Bij de mannen gaan Filmon Tesfu en Stan Schipperen waarschijnlijk voorin eindigen, net als onder meer Jesse Fokkenrood, tweevoudig winnaar Khalid Choukoud, Luuk Maas, David Nilsson en Tim van de Velde.