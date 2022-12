Studentenclub Veritas wil optreden tegen bericht 'stomabeffers'

In een reactie aan RTV Utrecht laat de vereniging weten de berichten af te keuren: "Wij vinden dit verschrikkelijk sneu, treurig en respectloos taalgebruik dat niet bij Veritas hoort. Wij hebben hierover van veel leden geschokte reacties ontvangen en zijn zelf ook enorm geschrokken. Het Veritas Bestuur distantieert zich dan ook volledig van deze teksten. We willen als Veritas een zo inclusief mogelijke vereniging zijn, de inhoud van het bericht draagt hier niet aan bij. Het bericht is in strijd met de interne gedragscode die door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd en waar leden zich aan dienen te houden."