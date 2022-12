Oppositie kraakt Utrechtse coalitie, tevredenheid over burgemeester Dijksma

Nieuwkomer Ruud Maas van Volt is bescheiden in zijn kritiek, maar haalt toch fors uit naar de coalitie als het gaat om participatie. "Wat absoluut niet goed gaat in deze gemeente is hoe ze omgaan met participatie, hoe er gevraagd wordt aan burgers om mee te praten over dingen, en dan wordt vervolgens precies anders besloten", zei Maas in de uitzending. Hij doelt daarmee op projecten zoals de Weerdsingel OZ, het Ledig Erf, of de windmolens in Rijnenburg. "Ik begrijp het echt niet. Verplaats de tekentafels van het stadskantoor naar de straten en de pleinen."