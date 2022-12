Burgemeester Dijksma in gesprek met jongerenwerkers en buurtvaders om nieuwe WK-rellen te voorkomen

"Of het wijs is om hier echt nog extra publiek naar toe te gaan halen met een podium valt echt wel te bezien. Dus daar moeten we nog verder over spreken omdat ik de oproep wel begrijp maar daar zitten ook een aantal consequenties aan. Ik denk dat het belangrijk is om die goed te wegen", aldus Dijksma. "Ik wil niet nog veel meer mensen hier naartoe halen in een vrij nauwe ruimte waar weinig mogelijkheid tot uitwijken is. Dat is ook wel echt een risico dat je neemt. Dus dat gesprek is nog niet afgerond."