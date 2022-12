Gladheid en mist: strooiploegen in touw en veel files

Het was de koudste nacht van het jaar. De temperatuur daalde in Twente naar -9 graden. In De Bilt was het de koudste nacht van het winterseizoen. De temperatuur daalde daar naar -7,6 graden. Meerdere gemeenten, waaronder Utrecht en Amersfoort, zijn vanmorgen in alle vroegte begonnen met strooien en roepen op om alert te zijn.