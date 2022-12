Crisis in leerlingenvervoer duurt voort, donderdag weer staking

In Den Haag is donderdag een manifestatie waar rond de duizend medewerkers in het zorg- en leerlingenvervoer verwacht worden. Meindert Gorter, bestuurder FNV Zorgvervoer en Taxi: "Bij de vorige staking, twee weken geleden, was er een hele hoge opkomst, dus onbegrijpelijk dat de werkgevers niet naar hun eigen mensen willen luisteren. Ze maken de problemen zo alleen maar groter."