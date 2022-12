Meldkamers moeten stoppen met persalarm, journalistenvereniging verbolgen

De landsadvocaat oordeelde vorig jaar dat er een kans is dat met de alarmeringen (bijzondere) persoonsgegevens worden verstrekt en dat is een strijd met privacywetgeving. De landsadvocaat was door het Bestuurlijk Meldkamer Beraad om advies gevraagd nadat Ambulancezorg Nederland vragen had gesteld over de alarmering. Er is hierna nog naar een oplossing gezocht, maar een algemene wettelijke grondslag voor persalarmeringen is niet haalbaar, aldus de minister. "Het advies van de landsadvocaat en de uitkomst van de verkenning voor een wettelijke grondslag hebben mij doen concluderen dat de huidige vorm van persalarmeringen stopgezet moet worden."