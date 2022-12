Vianen krijgt een bioscoop (in het theater): 'Eindelijk naar de film in Vijfheerenlanden'

Welke films gaan er draaien?

Als het goed is, kun je straks naar de nieuwste kaskrakers in Vianen. Dat is in ieder geval de wens van de gemeente. Het theater moet dan wel voldoen aan de eisen van de brancheorganisatie voor bioscopen, de NVBF. Die gaan bijvoorbeeld over de apparatuur.

In de "bioscoop" worden voorlopig twee films per week gedraaid, één voor kinderen en één voor volwassenen. De gemeente wil misschien ook speciale filmavonden voor vrouw organiseren, en soms een klassieker of documentaire draaien. Een kaartje voor volwassenen kost waarschijnlijk €10,50.