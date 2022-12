'Vermoorde broer Utrechtse kroongetuige ondanks verzoeken niet beveiligd'

B. is de kroongetuige in het Marengo-proces, dat draait om een serie drugsgerelateerde liquidaties in onder meer Utrecht en IJsselstein. Na de vergismoord op Hakim Changachi aan de Faustdreef in Overvecht kwam B. tussen twee vuren te zitten en besloot hij te gaan verklaren. Tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de liquidaties, Ridouan T. uit Vianen, is levenslang geëist . In het proces staan in totaal zeventien verdachten terecht.