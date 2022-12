Klimaatkermis en kouder zwembad: Utrecht wil meer besparen op energie

Ondernemers werden eerder al geïnformeerd over hoe ze een tegemoetkoming in hun energiekosten kunnen aanvragen. De afgelopen maanden was er ook een 'deurendichtcampagne' in de binnenstad, waarin winkeliers en horeca werd gevraagd om hun deuren zoveel mogelijk dicht te houden om zo energie te besparen. De gemeente bestudeert nog of er ook een verbod op terrasverwarmers moet komen. Amsterdam is nu al bezig met zo'n verbod.