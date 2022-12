Paleis Soestdijk opent de deuren toch weer: 'Jammer om zomaar dicht te houden'

Kunstliefhebbers kunnen in de Leuvenzaal van het paleis een historisch schilderij van Cornelis Kruseman van dichtbij bekijken. Het meesterwerk 'Philips II beschuldigt prins Willem van Oranje te Vlissingen bij zijn vertrek uit de Nederlanden in 1559' werd in 1832 geschilderd. Het heeft lang op het Binnenhof in Den Haag achter gesloten deuren gehangen en is vanwege de jarenlange verbouwing daar in bruikleen gegeven aan de eigenaren van Paleis Soestdijk.