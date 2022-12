Blind en afhankelijk van de bus, maar die rijdt minder vaak: 'Het is echt een onmogelijke missie'

Sandra: "Tot mijn schrik, ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik in shock was, zag ik dat er in het weekend en in de daluren helemaal geen lijn 34 naar Amersfoort meer rijdt. En dat is echt killing." Voor verbindingen moet Sandra soms overstappen op halte Science Park. "Dat is voor een blinde echt een onmogelijke missie, omdat daar heel veel bussen voorbij rijden die je niet zien en niet stoppen."