Kunnen we komende dagen schaatsen op natuurijs? 'Voor waaghalzen is de ijsdikte al genoeg'

Geers houdt op zijn website natuurijswijzer.nl de ijsontwikkelingen nauwgezet bij. "Meestal heb je daar oosten- en noordenwind voor nodig, maar gisteren was er weinig van die koude wind. En toch ging het aanvriezen. Het was meer de stralingskou, waardoor het behoorlijk koud bleef, ook overdag. Dus gisteren hadden we de eerste dag dat het bleef vriezen en dat is heel goed voor het ijs. Want als je 24 uur vorst hebt, groeit het ijs wel lekker aan."