Koning keert terug naar woonwagenkamp Beukbergen: 'Hij zit hier op zijn gemak'

Het woonwagenkamp is de afgelopen jaren verbouwd. De eerste plannen daarvoor stammen al uit 2006. Toen besloot de gemeente Zeist dat de leefbaarheid van het woonwagencentrum verbeterd moest worden. Burgemeester Koos Janssen was vanaf het begin het aanspreekpunt voor de bewoners en loopt vandaag met een grote glimlach rond. "De koning is geïnteresseerd", ziet hij. "Van: hey, hoe is het jullie vergaan? Inmiddels wonen hier ongeveer zeshonderd mensen. We zijn in Europa de grootste woonwagenlocatie."