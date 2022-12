Statenleden moeten zich gedragen: nieuwe regels voor sociale media en omgang met agressie

De directe aanleiding voor de nieuwe gedragscode is de toegenomen agressie tegen politici, vertelt commissaris van de Koning Hans Oosters. Bijna de helft van de burgemeesters, raads- en Statenleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2014. In de gedragscode is nu opgenomen hoe om te gaan met agressie.