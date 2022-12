Rechter: tweede vluchtelingenschip mag aanmeren in Utrecht, eigenaar wooncomplex laat het er niet bij zitten

Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente Utrecht duidelijk gemaakt dat voor het aanmeren van het schip geen vergunning nodig is. Wel is er een ontheffing van het ligplaatsverbod nodig, maar die is al door Rijkswaterstaat verleend. "Daarmee moet worden aangenomen dat het aanmeren van het schip niet onrechtmatig is", aldus de rechtbank. Verder is er volgens de rechter 'voldoende uitzicht' op een vergunning voor het gebruiken van het schip als opvanglocatie.