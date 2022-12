Moeten eigenaren van slecht geïsoleerde woningen bij verkoop verplicht worden ze te verduurzamen?

Milieuorganisatie Natuur en Milieu schrijft in hun Woningmonitor dat zo'n 19 procent van de huiseigenaren energielabel E, F of G heeft. Particuliere verhuurders doen het nog iets slechter; van hen heeft 22 procent een slecht geïsoleerde woning in bezit. In de top tien van gemeenten met het grootste aantal slecht geïsoleerde woningen van het land staat de gemeente Utrecht op plek vier. In de gemeente Utrecht staan 14.842 woningen met energielabel E of lager. Ook Baarn en Soest staan relatief hoog in de lijst. In Baarn heeft 25 procent van de woningen met een energielabel het label E, F of G en in Soest is dat 22 procent. Daar moet volgens Natuur en Milieu snel verandering in komen.