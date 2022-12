OM wil tbs voor man die vriendinnen mishandelde: 'Bom is best vaak afgegaan'

"Het is niet zo dat ik een tikkende tijdbom ben", zei de verdachte over zichzelf. "Nou, die bom is best vaak afgegaan", reageerde de officier van justitie. De Utrechter is de afgelopen jaren meerdere keren veroordeeld voor geweld tegen partners en de politie kreeg daarover ook regelmatig meldingen van steeds weer andere vrouwen. Hij heeft een strafblad van 21 pagina's en volgens deskundigen die hem in het Pieter Baan centrum onderzochten is de kans op herhaling groot als hij niet aan zijn stoornissen wordt behandeld.