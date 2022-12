Hierom staat Utrecht stil bij Nederlands-Indië: 'Haarlemmerolie voor waardering en erkenning'

Voor sommige veteranen was het een lastig te verteren rapport, legt Elands uit. "Het is belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar militaire inzet, het gaat immers over leven en dood. Maar we moeten ervoor waken dat veteranen collectief in het verdachtenbankje worden geplaatst. Indiëveteranen worden vaak over een kam geschoren, maar het is een hele diverse club mensen geweest. Velen van hen waren tegen kolonialisme. Al die jongens van toen zijn nu 90 jaar of ouder. Sommigen zijn bang: is dit nu de eindafrekening? Is dit nu het beeld dat beklijft?"