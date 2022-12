Verdachte van verkoop en opslag van wapens in Utrechtse woning krijgt 4 jaar cel, bewoner vrijgesproken

Utrecht - Een 38-jarige Utrechter is door de rechtbank veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor de handel in en het bezit van vuurwapens, munitie en van een groot arsenaal andere wapens. De man werd net als drie andere verdachten aangehouden na een politie-inval in een woning in de Lange Hagelstraat in Utrecht, afgelopen zomer.