Reconstructie: zo verliepen de laatste dagen van Henk Fraser bij FC Utrecht

Terwijl de selectie geniet van de Spaanse zon (of wat daar in december nog van over is) besluit de in Nederland achtergebleven clubleiding in allerijl ook een ticket te boeken. Het gaat om technisch directeur Jordy Zuidam en algemeen directeur Thijs Otto van Es. Zij stappen dinsdagmiddag op het vliegtuig en nemen intrek in het hotel waar de spelersgroep en Fraser verblijven.