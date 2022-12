Handtekening van De Jonge voor 1500 flexwoningen in Utrecht: 'We gaan in hoog tempo bouwen'

Van de 1500 stuks komen er duizend in de gemeente Utrecht, de rest in Houten, IJsselstein, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Eemnes, Bunnik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Montfoort. Of die nieuwe woningen in elke gemeente in goede aarde vallen? "Bij ieder nieuw woningproject zijn er inwoners die het er niet helemaal mee eens zijn", weet gedeputeerde Rob van Muilekom. "Maar we hopen dat mensen inzien: dit is écht van belang om dat woningtekort in onze provincie op te lossen. We gaan in hoog tempo bouwen."