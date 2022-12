Advocatenneef van Ridouan T. in rechtbank: 'Millimeter voor millimeter erin getrokken'

T. was een van de advocaten van zijn neef, die in december 2019 in Dubai werd opgepakt en overgedragen aan Nederland. Ridouan T. (44) is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. In juni is tegen hem een levenslange celstraf geëist. Youssef T. is inmiddels geen advocaat meer. Hij zit sinds zijn arrestatie vast.