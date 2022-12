Op wat vuurwerkbommen na relatief rustig in Lombok: 'Marokko heeft geschiedenis geschreven'

Utrecht/Amersfoort - In de Utrechtse wijk Lombok heerst grote teleurstelling na de uitschakeling van Marokko op het WK. Honderden fans waren samengekomen om naar de wedstrijd te kijken. Na afloop was het relatief rustig in het gebied dat door de gemeente uit voorzorg was aangewezen als veiligheidsrisicogebied.