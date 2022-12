Relatief rustig in Lombok na verlies Marokko op WK: zeven aanhoudingen

Ondanks de arrestaties bleef het in vergelijking met eerdere wedstrijden rustig in het gebied. Dat beeld herkent de politie ook. Het gebied was uit voorzorg aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Door sommige jongeren werd vuurwerk afgestoken in (de buurt van) de Kanaalstraat. Even werd het grimmig, maar dat veranderde toen de massaal aanwezige politie ingreep.