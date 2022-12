Waarschuwing voor gladheid, flinke vertraging op A12 door ongeluk

Weeronline meldt verder dat het bijna overal vriest, met -4 in Utrecht, -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en zelfs -9 in het zuidoosten. In de noordelijke kustregio's en de plekken aan zee vlak langs de westkust is er gedurende de ochtend kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. De zon gaat later vandaag flink schijnen, aldus Weeronline.