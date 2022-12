Van lockdowns in 2021 naar inflatie en personeelstekort in 2022, ondernemers blijven ook na corona instabiel

In tegenstelling tot de kledingwinkels van Kelders, merkt Restaurant Eemlust in Baarn minder van de coronanasleep. "Bij ons gaat het goed", vertelt bedrijfsleider Mitchel van Wegen. "We zijn volgereserveerd met de Kerst en we gaan er niet meer vanuit dat we dicht moeten. Ook zien we dat mensen weer heel graag willen komen, want dat hebben ze lang niet gekund natuurlijk."