Recordaantal dakloze mensen sliep afgelopen koude winternacht in de Utrechtse opvanglocaties

Coen van der Burg is activeringscoach van WIJ 3.0, de organisatie die samen met de Tussenvoorziening werkt voor de opvang bij de Stadsbrug, en helpt dakloze mensen om de weg weer te vinden in de maatschappij. De hulp is onderdeel van de activeringspilot 'Versneld vernieuwen', met als doel dat daklozen weer structuur in hun dag krijgen. Van der Burg: "Het is belangrijk om mensen een plek te bieden waar ze mogen zijn en activiteiten kunnen doen. We hebben een wijkteam waar ze een prikstok en vuilniszak mee kunnen krijgen. Daarmee kunnen ze de straat op en de wijk gaan schoonmaken. Dat is één van de tientallen activiteiten die er aangeboden wordt."