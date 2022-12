Steeds meer incidenten met verwarde mensen, ook in provincie Utrecht flinke stijging

De NOS meldt dat een betrekkelijk kleine groep mensen oververtegenwoordigd is in de meldingen over verwarde personen. Van de 187.000 personen die de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij een incident, kwamen er 9700 meer dan tien keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. In de grote steden komt dat het vaakst voor.